Минимальная цена билета на матч Россия - Бельгия составила 250 рублей

Появились в продаже билеты на товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Диапазон цен - от 250 до 5000 рублей. Встреча пройдет 28 марта 2017 года в Сочи на стадионе "Фишт". В рейтинге ФИФА сборная Бельгии занимает 5-е место. Товарищеский матч станет вторым из десяти заявленных на 2017 год. Следующие два матча сборной России состоятся в июне перед Кубком конфедераций.

Билеты на матч России и Бельгии, который пройдет 28 марта в Сочи, уже в продаже!!!https://t.co/7Zx65nwRUp pic.twitter.com/TFgYxI5yGJ – Сборная России (@TeamRussia) 27 февраля 2017 г.