17:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Минимальная цена билета на матч Россия - Бельгия составила 250 рублей

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Появились в продаже билеты на товарищеский матч между сборными России и Бельгии. Диапазон цен - от 250 до 5000 рублей.  Встреча пройдет 28 марта 2017 года в Сочи на стадионе "Фишт". В рейтинге ФИФА сборная Бельгии занимает 5-е место. Товарищеский матч станет вторым из десяти заявленных на 2017 год. Следующие два матча сборной России состоятся в июне перед Кубком конфедераций.

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Материалы REN-TV

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