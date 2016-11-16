00:11 | ФУТБОЛ — Сборная России

Магомед Оздоев: "Болтуны пусть дальше говорят"

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Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после контрольного матча с Румынией (1:0) поздравил всех с победой. Хавбек стал автором единственного гола в поединке, поразив ворота соперника на третьей компенсированной минуте.

"Всех с победой. Очень важная победа . А болтуны пусть дальше говорят", – написал на свей странице в твиттере Оздоев.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

действительно, че вы тут дырку обсуждаете? лучше расшифруйте что имел ввиду парень с соседнего аула??? о ком это он?

01:06

Курт Лямке

В любой теме одно тело обязательно "пукнет в вечность" - напишет гадость про Игоря... Уважаемый, у вас в комнате искромсанные фотки Акинфеева с развешаны чтоль? :)))))))))))

00:57

YurovTheBest

я ни за кого лично не болею. просто немного разбираюсь в футболе и не люблю тупорылых баранов, которые в нём ничего не смыслят, при этом считают себя большими экспертами.

00:39

ErlDrossel

А ведь он наверняка на полном серьезе думает, что сборная сыграла отлично... И что он молодец. Даже несмотря на то, что мяч как правило обрабатывает делая 55 касаний, не может - просто боится - сделать передачу точно партнеру метров на 30 и по полчаса подбирает ногу, находясь на ударной позиции

00:31

igorvasilevich

YurovTheBest можешь дальше на свою дырку молиться, что он от Румынии и Люксембурга и Лихтенштейна и Косово не пропустил. Это его уровень.

00:31

igorvasilevich

YurovTheBest бред только у вас в голове. личный болела дырки. Твоя дырка ушла с нулем, только что не назначили 100% пеналь в его ворота и что твои румыны еще хуже по классу нашего колхоза.

00:28

Al Rains

Да Рамзан Ахматович небось припугнул румын (он может;))), тем более сам признался, что внёс лепту))...а так, конечно, что румыны, что катар нам по зубам, тем более играем не оптимальным составом...

00:27

YurovTheBest

игорьвасилеч, что-то по поводу Акинфеева не слышу твоего очередного бреда...

00:27

YurovTheBest

не дай бог теперь этого болтуна в основу будут ставить..

00:26

igorvasilevich

Ты не болтай, а играй лучше. Обыграли слабый колхоз Румынию и начинается тут хвалебные оды петься. Такую Румынию должны были 10- 0 выносить.

00:20

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