Магомед Оздоев: "Болтуны пусть дальше говорят"

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев после контрольного матча с Румынией (1:0) поздравил всех с победой. Хавбек стал автором единственного гола в поединке, поразив ворота соперника на третьей компенсированной минуте.

"Всех с победой. Очень важная победа . А болтуны пусть дальше говорят", – написал на свей странице в твиттере Оздоев.