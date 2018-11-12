"Краснодар" поздравил Газинского с капитанской повязкой в сборной России

"Краснодар" поздравил Юрия Газинского, получившего капитанскую повязку в сборной России. Хавбек будет капитаном команды в товарищеской игре с Германией в связи с травмой Артема Дзюбы.

"Еще одна отличная новость пришла из стана сборной России. Капитаном на предстоящий матч с Германией станет Юрий Газинский. Мы поздравляем Юрия и желаем ему удачи!" - говорится в сообщении "Краснодара".

С Германией Россия встретится 15 ноября, а 20 ноября сыграет в Лиге наций со Швецией.