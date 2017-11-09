Константин Рауш: "Тяжело против Месси, с Фарфаном тоже не легко"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш в интервью "СЭ" отметил, что в игре против форварда сборной Аргентины Лионеля Месси нужна стопроцентная концентрация. Также он выделил голландца Арьена Роббена и перуанца Джефферсона Фарфана, которым противостоял в бундеслиге.

– Представим, что Месси оказался на вашем фланге. Как его остановить?

– Уф, тяжело против Месси! Он всегда видит, где защитник, поэтому не допускает ошибок. И чувствует соперника: если ты сзади – сразу отдаст мяч, первым же касанием. Есть один-два метра – обработает, развернется и быстро двигается на тебя. Нужна стопроцентная концентрация у всех, не только на фланге. Месси любит делать то, чего никто не ожидает.

– Самый сильный футболист, против которого вы играли?

– Может, Роббен. Трудно сравнивать его с Месси, и все равно. Вроде у него один прием – подкладывает под левую и бьет. Все в Германии это знают, но сделать ничего не могут. Вроде готовишься отобрать мяч, делаешь шаг навстречу – а Роббен успевает первым.

Против Фарфана не легче. Не знаю, как он сейчас в России, но в "Шальке" был хорош. Быстрый, сильный форвард. (Александр МУЙЖНЕК)

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