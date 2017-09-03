Константин Рауш: "С удовольствием еще раз приеду в сборную"

Полузащитник сборной России Константин Рауш после товарищеского матча с "Динамо" (3:0) отметил, что о следующем приглашении в национальную команду нужно спрашивать у Станислава Черчесова. Хавбек подчеркнул, что постепенно освоился в команде.

– Думаю, "Динамо" было тяжело, – сказал Рауш. – Сборная хорошо играла по позициям. Все зависело только от нас. Если говорить обо мне, то осваиваюсь в сборной, мне становится легче. Лучше стал говорить на русском.

– С кем-то сдружились?

– Мы просто познакомились. Последние два-три дня контакт был хорошим. С Нойштедтером отлично общаемся, я знаю его давно.

– Ждете следующего вызова в сборную?

– Лучше спросить у тренера. Но я бы с удовольствием приехал. (Павел ГУРЕВИЧ)

Трансляция матча Россия – "Динамо"