Константин Рауш: "К матчу с Чехией относимся со всей серьезностью"

Защитник сборной России Константин Рауш - о матче с Турцией (2:1) в Лиге наций и о товарищеской игре со сборной Чехии.

– Какое задание вы получили, когда выходили на замену?

– Мне объяснили, против кого я должен играть на стандартах.

– Если не секрет, против кого?

– Против "шестерки", против Сеюнджю (Чаглар Сеюнджю, центральный защитник сборной Турции, шестой номер - прим. "СЭ"). Пришлось биться против него. И вообще биться на последних минутах матча, поскольку команде было очень тяжело.

– Сборная России сыграла свой первый матч в истории Лиги наций. Осознавали, что эта встреча носит официальный характер?

– Кубок есть Кубок. Мы знали, что это официальная игра. Старались на нее перестраиваться. Мне лично было легко это сделать. Мы вообще стараемся на каждую игру настраиваться максимально – это же сборная России. Поэтому к контрольному матчу с Чехией относимся со всей серьезностью, - цитируют футболиста "Известия".

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Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.