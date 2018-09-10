Константин Рауш: "К матчу с Чехией относимся со всей серьезностью"

Защитник сборной России Константин Рауш - о матче с Турцией (2:1) в Лиге наций и о товарищеской игре со сборной Чехии.
– Какое задание вы получили, когда выходили на замену?
– Мне объяснили, против кого я должен играть на стандартах.
– Если не секрет, против кого?
– Против "шестерки", против Сеюнджю (Чаглар Сеюнджю, центральный защитник сборной Турции, шестой номер - прим. "СЭ"). Пришлось биться против него. И вообще биться на последних минутах матча, поскольку команде было очень тяжело.
– Сборная России сыграла свой первый матч в истории Лиги наций. Осознавали, что эта встреча носит официальный характер?
– Кубок есть Кубок. Мы знали, что это официальная игра. Старались на нее перестраиваться. Мне лично было легко это сделать. Мы вообще стараемся на каждую игру настраиваться максимально – это же сборная России. Поэтому к контрольному матчу с Чехией относимся со всей серьезностью, - цитируют футболиста "Известия".
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Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.
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https://iz.ru/787211/aleksei-fomin/konstantin-raush-v-sbornoi-pochti-nichego-ne-izmenilos