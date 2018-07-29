Кому из футболистов еще давали ЗМС? Полный список

Рассказываем, кто из футболистов в новейшей истории России получал звания "Заслуженного мастера спорта".

В субботу в Министерстве спорта РФ игрокам сборной России по футболу были вручены удостоверения и значки "Заслуженных мастеров спорта". Это обстоятельство вызвало недоумение знаменитой в прошлом волейболистки Екатерины Гамовой, которая высказала его на своей странице в Инстаграме. Пост вызвал бурную дискуссию спортивной и не только общественности.

Гамова или футболисты? Кто за кого в главном споре дня //

Мусэрский вступился за Гамову. Волейбол против футбола

Рассказываем, кто из футболистов и за что еще получал звания "Заслуженных мастеров спорта" в новейшей истории России.