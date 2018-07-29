14:35 | Футбол — Сборная России

Кому из футболистов еще давали ЗМС? Полный список

Значки и удостоверения заслуженных мастеров спорта для футболистов сборной России-2018. Фото instagram.com/teamrussia/
Значки и удостоверения заслуженных мастеров спорта для футболистов сборной России-2018. Фото instagram.com/teamrussia/

Рассказываем, кто из футболистов в новейшей истории России получал звания "Заслуженного мастера спорта".

В субботу в Министерстве спорта РФ игрокам сборной России по футболу были вручены удостоверения и значки "Заслуженных мастеров спорта". Это обстоятельство вызвало недоумение знаменитой в прошлом волейболистки Екатерины Гамовой, которая высказала его на своей странице в Инстаграме. Пост вызвал бурную дискуссию спортивной и не только общественности.

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Рассказываем, кто из футболистов и за что еще получал звания "Заслуженных мастеров спорта" в новейшей истории России.

КТО

КОГДА

ЗА ЧТО

1

Василий Данилов

1997

Большой вклад в развитие футбола

2

Дмитрий Аленичев

2003

Победа в Кубке УЕФА-2002/03 в составе "Порту" (Португалия)

3

Владимир Астаповский

2003

Большой вклад в развитие футбола

4

Виктор Онопко

2003

5

Станислав Черчесов

2003

6

Евгений Ловчев

2004

7

Игорь Акинфеев

2005

Победа в Кубке УЕФА-2004/05 в составе ЦСКА

8

Евгений Алдонин

9

Алексей Березуцкий

10

Василий Березуцкий

11

Ролан Гусев

12

Юрий Жирков

13

Сергей Игнашевич

14

Дмитрий Кириченко

15

Сергей Семак

16

Александр Кержаков

2007

Победа в Кубке УЕФА-2006/07 в составе "Севильи" (Испания)

17

Юрий Гаврилов

2007

Большой вклад в развитие футбола

18

Геннадий Гусаров

19

Эдуард Мудрик

20

Александр Анюков

2008

Победа в Кубке УЕФА-2007/08 в составе "Зенита"

21

Андрей Аршавин

22

Александр Горшков

23

Игорь Денисов

24

Константин Зырянов

25

Вячеслав Малафеев

26

Павел Погребняк

27

Владислав Радимов

28

Анатолий Тимощук

29

Виктор Файзулин

30

Роман Широков

31

Роман Адамов

2008

Бронзовые медали ЧЕ-2008 в составе сборной России

32

Динияр Билялетдинов

33

Владимир Быстров

34

Владимир Габулов

35

Олег Иванов

36

Денис Колодин

37

Роман Павлюченко

38

Иван Саенко

39

Игорь Семшов

40

Дмитрий Сычев

41

Дмитрий Торбинский

42

Ренат Янбаев

43

Александр Минаев

2010

Большой вклад в развитие футбола

44

Андрей Канчельскис

2011

45

Елена Фомина

2012

46

Валерий Карпин

47

Юрий Газинский

2018

Выход в 1/4 финала ЧМ-2018 в составе сборной России

48

Александр Головин

49

Владимир Гранат

50

Алан Дзагоев

51

Артем Дзюба

52

Александр Ерохин

53

Роман Зобнин

54

Федор Кудряшов

55

Далер Кузяев

56

Илья Кутепов

57

Андрей Лунев

58

Алексей Миранчук

59

Антон Миранчук

60

Александр Самедов

61

Андрей Семенов

62

Федор Смолов

63

Игорь Смольников

64

Мариу Фернандес

65

Денис Черышев

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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