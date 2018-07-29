Кому из футболистов еще давали ЗМС? Полный список

В субботу в Министерстве спорта РФ игрокам сборной России по футболу были вручены удостоверения и значки "Заслуженных мастеров спорта". Это обстоятельство вызвало недоумение знаменитой в прошлом волейболистки Екатерины Гамовой, которая высказала его на своей странице в Инстаграме. Пост вызвал бурную дискуссию спортивной и не только общественности.
Гамова или футболисты? Кто за кого в главном споре дня //
Мусэрский вступился за Гамову. Волейбол против футбола
Рассказываем, кто из футболистов и за что еще получал звания "Заслуженных мастеров спорта" в новейшей истории России.
|
№
|
КТО
|
КОГДА
|
ЗА ЧТО
|
1
|
Василий Данилов
|
1997
|
Большой вклад в развитие футбола
|
2
|
Дмитрий Аленичев
|
2003
|
Победа в Кубке УЕФА-2002/03 в составе "Порту" (Португалия)
|
3
|
Владимир Астаповский
|
2003
|
Большой вклад в развитие футбола
|
4
|
Виктор Онопко
|
2003
|
5
|
Станислав Черчесов
|
2003
|
6
|
Евгений Ловчев
|
2004
|
7
|
Игорь Акинфеев
|
2005
|
Победа в Кубке УЕФА-2004/05 в составе ЦСКА
|
8
|
Евгений Алдонин
|
9
|
Алексей Березуцкий
|
10
|
Василий Березуцкий
|
11
|
Ролан Гусев
|
12
|
Юрий Жирков
|
13
|
Сергей Игнашевич
|
14
|
Дмитрий Кириченко
|
15
|
Сергей Семак
|
16
|
Александр Кержаков
|
2007
|
Победа в Кубке УЕФА-2006/07 в составе "Севильи" (Испания)
|
17
|
Юрий Гаврилов
|
2007
|
Большой вклад в развитие футбола
|
18
|
Геннадий Гусаров
|
19
|
Эдуард Мудрик
|
20
|
Александр Анюков
|
2008
|
Победа в Кубке УЕФА-2007/08 в составе "Зенита"
|
21
|
Андрей Аршавин
|
22
|
Александр Горшков
|
23
|
Игорь Денисов
|
24
|
Константин Зырянов
|
25
|
Вячеслав Малафеев
|
26
|
Павел Погребняк
|
27
|
Владислав Радимов
|
28
|
Анатолий Тимощук
|
29
|
Виктор Файзулин
|
30
|
Роман Широков
|
31
|
Роман Адамов
|
2008
|
Бронзовые медали ЧЕ-2008 в составе сборной России
|
32
|
Динияр Билялетдинов
|
33
|
Владимир Быстров
|
34
|
Владимир Габулов
|
35
|
Олег Иванов
|
36
|
Денис Колодин
|
37
|
Роман Павлюченко
|
38
|
Иван Саенко
|
39
|
Игорь Семшов
|
40
|
Дмитрий Сычев
|
41
|
Дмитрий Торбинский
|
42
|
Ренат Янбаев
|
43
|
Александр Минаев
|
2010
|
Большой вклад в развитие футбола
|
44
|
Андрей Канчельскис
|
2011
|
45
|
Елена Фомина
|
2012
|
46
|
Валерий Карпин
|
47
|
Юрий Газинский
|
2018
|
Выход в 1/4 финала ЧМ-2018 в составе сборной России
|
48
|
Александр Головин
|
49
|
Владимир Гранат
|
50
|
Алан Дзагоев
|
51
|
Артем Дзюба
|
52
|
Александр Ерохин
|
53
|
Роман Зобнин
|
54
|
Федор Кудряшов
|
55
|
Далер Кузяев
|
56
|
Илья Кутепов
|
57
|
Андрей Лунев
|
58
|
Алексей Миранчук
|
59
|
Антон Миранчук
|
60
|
Александр Самедов
|
61
|
Андрей Семенов
|
62
|
Федор Смолов
|
63
|
Игорь Смольников
|
64
|
Мариу Фернандес
|
65
|
Денис Черышев