13:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Кокорин поговорил с лже-Милоновым (18+)

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Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин попался на розыгрыш пранкера. Это не первый случай, когда разыгрывают людей из мира футбола. Ранее на розыгрыши попадались Валерий Карпин, Гаджи Гаджиев, Олег Блохин, Артем Милевский и другие.

С Кокориным в видеоролике поговорили о его клубных похождениях и дружбе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Кроме того, форварду включили нарезку фраз депутата Виталия Милонова.

ВНИМАНИЕ, В ВИДЕОРОЛИКЕ ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!

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КОММЕНТАРИИ (9)
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sb1006

Весь мусор на страницах и в эфире от "СЭ" !

16:30

serjo28

Уберите эту новость. Автор этой статьи,Вы нормальный человек или дебил?

16:23

egoshin-alex

Странно, что Кокорин разговаривает с незнакомым отребьем.

16:09

Sandberg

..поговорил с лже-Милоновым.. ----------- А кто говорил? Может, лже-Кокорин?)

16:01

serjo28

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),это понятно,но исключать ,что им попадется это нельзя,да и вообще этому не место здесь.

14:33

NorthStar

Помойка

14:18

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

serjo28, дети пускай в школе учатся в это время. а потом уроки делают.

14:05

футбол_2018

СЭ, кто автор то этой важной новости????Кто так пиарит этих козлодоев?

13:49

вперёд Спартак!

Важная спортивная новость!)))))))))))))))))))))

13:45

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