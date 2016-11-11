Кокорин поговорил с лже-Милоновым (18+)

Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин попался на розыгрыш пранкера. Это не первый случай, когда разыгрывают людей из мира футбола. Ранее на розыгрыши попадались Валерий Карпин, Гаджи Гаджиев, Олег Блохин, Артем Милевский и другие.

С Кокориным в видеоролике поговорили о его клубных похождениях и дружбе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Кроме того, форварду включили нарезку фраз депутата Виталия Милонова.

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