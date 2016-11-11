Кокорин поговорил с лже-Милоновым (18+)

Нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кокорин попался на розыгрыш пранкера. Это не первый случай, когда разыгрывают людей из мира футбола. Ранее на розыгрыши попадались Валерий Карпин, Гаджи Гаджиев, Олег Блохин, Артем Милевский и другие.
С Кокориным в видеоролике поговорили о его клубных похождениях и дружбе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Кроме того, форварду включили нарезку фраз депутата Виталия Милонова.
ВНИМАНИЕ, В ВИДЕОРОЛИКЕ ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!
sb1006
Весь мусор на страницах и в эфире от "СЭ" !
16:30
serjo28
Уберите эту новость. Автор этой статьи,Вы нормальный человек или дебил?
16:23
egoshin-alex
Странно, что Кокорин разговаривает с незнакомым отребьем.
16:09
Sandberg
..поговорил с лже-Милоновым.. ----------- А кто говорил? Может, лже-Кокорин?)
16:01
serjo28
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),это понятно,но исключать ,что им попадется это нельзя,да и вообще этому не место здесь.
14:33
NorthStar
Помойка
14:18
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
serjo28, дети пускай в школе учатся в это время. а потом уроки делают.
14:05
футбол_2018
СЭ, кто автор то этой важной новости????Кто так пиарит этих козлодоев?
13:49
вперёд Спартак!
Важная спортивная новость!)))))))))))))))))))))
13:45