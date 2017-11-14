Карпин – у скамейки сборной Испании перед матчем с Россией. Фото

Бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин находится у скамейки запасных Испании перед товарищеским матчем с россиянами.

Данная встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.