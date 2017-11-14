20:45 | Футбол — Сборная России

Карпин – у скамейки сборной Испании перед матчем с Россией. Фото

4

Бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин находится у скамейки запасных Испании перед товарищеским матчем с россиянами.

Данная встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Опрос

Что главное для вас в матче Россия - Испания?
голосовать
4
Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

такой секой

Кто хочет стать легионером?

21:18

crazysun78

знакомится с личным составом

21:15

Anry

Валера не верим!!!

21:03

баламошка

Валера предал Россию)

20:50