Карпин – у скамейки сборной Испании перед матчем с Россией. Фото

Бывший полузащитник сборной России Валерий Карпин находится у скамейки запасных Испании перед товарищеским матчем с россиянами.
Данная встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.
Валерий Карпин у скамейки сборной Испании pic.twitter.com/zmWsiKXIxG– Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.
такой секой
Кто хочет стать легионером?
21:18
crazysun78
знакомится с личным составом
21:15
Anry
Валера не верим!!!
21:03
баламошка
Валера предал Россию)
20:50