Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит сбор сборной России в преддверии матчей с командами Германии и Швеции, информирует пресс-служба национальной команды. 20-летний хавбек получил травму в матче 14-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:0).

Напомним, что Ахметов был впервые вызван в национальную команду. Сборной России начнет подготовку к ноябрьским матчам сегодня, 12 ноября, на базе в Новогорске.

- В связи с полученной травмой полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов пропустит ноябрьский сбор национальной сборной России. Здоровья!, – говорится в сообщении.