Игорь Гамула: "Зовите в сборную Диму Полоза"

Главный тренер молодежной команды "Ростова" Игорь Гамула хотел бы видеть в сборной России нападающего донского клуба Дмитрия Полоза. Он отметил, что также не будет против, если вызов получит форвард "Зенита" Александр Кокорин. Напомним, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов получил травму колена и пропустит предстоящий контрольный матч с Коста-Рикой (9 октября).

– Зовите в сборную Диму Полоза! Он очень неплох в последнее время, в Лиге чемпионов забил два гола в ворота ПСВ, – сказал Гамула.

– Неужели он сильнее Кокорина?

– Полоз – ростовский парень, а я работаю в этом клубе, поэтому хочется, чтобы был приглашен наш игрок (смеется). Если серьезно, то оба достойны вызова в сборную. Александр тоже неплохо выглядит в играх за "Зенит", поэтому против его появления в национальной команде не буду.

– Кто сильнее на данный момент?

– Оба – нападающие одного плана, смогут дополнить Дзюбу, если Черчесов выберет тактику с двумя форвардами.

– При новом тренерском штабе Полоз уже приглашался на первый сбор. Почему оказался вне состава на этот раз?

– Непонятно, почему в контрольном матче ему предоставили всего две минуты. Всех проверили, а Диме, по сути, возможности показать себя не дали. Но это дело главного тренера сборной России, ему отвечать за результат. (Сергей АСТАХОВ)