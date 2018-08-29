Игнашевич рассказал о самом сложном моменте на ЧМ-2018

Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич в интервью "Чемпионату" поделился впечатлениями от первого матча команды на чемпионате мира-2018, в котором была разгромлена Саудовская Аравия (5:0). 39-летний экс-футболист отметил важность первого гола, автором которого стал Юрий Газинский.

– Эмоционально самыми сложными были первые минуты матча с Саудовской Аравией, - сказал Игнашевич.

– Почему?

– На команду шло очень сильное давление. В нас никто не верил. В первые минуты, до гола Юры Газинского, было видно, как мы нервничали. Мы понимали, что сейчас выступаем на чемпионате мира, к которому очень долго к этому готовились. В детстве мы мечтали, что когда-нибудь сыграем на таком турнире, и вот он этот долгожданный момент, а в нас никто не верит. Более того, нас унижают, критикуют, называют брёвнами – еще до турнира. Все это подогревается в прессе. Ладно, я уже многое повидал. А в сборной средний возраст – 22-23 года, ребята никогда этого не видели. Они вышли играть при полных "Лужниках", еще миллионы у телевизоров. Естественно, ребятам было тяжело. Когда забили, у нас словно гири с ног слетели. С каждой минутой начали играть лучше и лучше. Второй гол придал нам дополнительных сил, а потом еще и третий, четвёртый, пятый.

– В матче с Испанией был момент, когда вы завалили в штрафной Пике, после чего главный арбитр слушал, что ему говорят судьи ВАР. "Лужники" словно наэлектризовались в этот момент. А вы что чувствовали?

– Старался сохранять спокойствие. Потому что в такие моменты уже нельзя ничего исправить или изменить. Футболисты как машины: выполнил свою работу, сыграл в эпизоде и концентрируешься на дальнейшей игре. Я понимал: если назначат пенальти, уже ничего не поделаешь. Не назначат – все равно играем дальше. Понимаю, что болельщики испытывают другие эмоции. К слову, за сборную болеют совсем не так, как за клуб. Это чувствуется.

– Что вы имеете в виду?

– С трибун ты слышишь не столько слова поддержки, речёвки или какие-то привычные слуху вещи, а эмоции: крики, смех и слёзы. Только на сборной можно услышать визг женщин, когда мяч залетает в нашу штрафную. Зато когда мяч летит в штрафную соперника, весь стадион начинает кричать в едином порыве.

Есть в поддержке сборной и свои уникальные моменты. Например, песни перед матчем. Ещё во Франции на Евро для нас пели "Катюшу", в России – "Калинку". Мне нравятся такие вещи, это очень трогательно.

Напомним, Игнашевич – рекордсмен сборной России по числу матчей в ее составе. На счету защитника 127 игр, в которых он забил 8 мячей. После вылета команды на стадии 1/4 финала от Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) он объявил о завершении карьеры.