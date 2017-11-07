Глушаков и Фернандес работают по индивидуальной программе в сборной России

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске в преддверии товарищеских матчей с командами Аргентины и Испании. В занятии принимают участие полузащитники Денис Глушаков и Мариу Фернандес, которые работают по индивидуальной программе. Глушаков совершает пробежки, Фернандес занимается в зале. Подобные решения были приняты исходя из результатов тестирования.

Хавбеки Александр Головин и Александр Самедов не занимаются с командой. Ранее стало известно, что они не сыграют в матчах сборной. (Александр МУЙЖНЕК)

Напомним, сборная России проведет товарищеский матч против Аргентины 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Испанией состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Россия - Аргентина: как идет подготовка к матчу. LIVE!