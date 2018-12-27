Глава Федерации футбола Липецкой области: "Футбол будет развиваться, если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков"

Президент Федерации футбола Липецкой области Дмитрий Павлов прокомментировал "СЭ" решение Федерации о выдвижении председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

– На сегодняшнем заседании президиума все 11 членов проголосовали за Александра Дюкова, – отметил Павлов. – Всем был разослан документ с его биографией. Человек занимал серьезные посты в газовой и нефтяной промышленности. В 2008 году возглавил "Зенит", именно тогда в клубе произошли кардинальные изменения – команда выиграла Кубок и Суперкубок УЕФА. И до сих пор "Зенит" находится на высшей ступени нашей футбольной элиты. Если в РФС будет такой сильный человек, как Дюков, то это будет сказываться на развитии и на плодотворной работе всего нашего футбола.

Дюков является председателем правления и генеральным директором ПАО "Газпром нефть". Кроме того, он возглавляет в РФС комитет программ развития футбола.

В декабре пост президент РФС оставил Виталий Мутко. И.о. главы организации на данный момент является Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС состоятся на внеочередной отчетно-выборной конференции 22 февраля. (Игорь Новиков)