Германия - Россия: Ари - в стартовом составе!

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Германией. На острие атаки команды появится дебютант сборной, 32-летний натурализованный бразилец Ари.
Полностью состав россиян выглядит следующим образом: Андрей Лунев - Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш - Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин - Алексей Ионов, Алексей Миранчук - Ари.
Стартовый состав на матч @TeamRussia против Германии! pic.twitter.com/6XCdBn4DBX– Сборная России (@TeamRussia) 15 ноября 2018 г.
Германия - Россия: товарищеский матч, 15 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 22.45 (время московское)
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