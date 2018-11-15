Германия - Россия: Ари - в стартовом составе!

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с Германией. На острие атаки команды появится дебютант сборной, 32-летний натурализованный бразилец Ари.

Полностью состав россиян выглядит следующим образом: Андрей Лунев - Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш - Юрий Газинский, Далер Кузяев, Александр Ерохин - Алексей Ионов, Алексей Миранчук - Ари.

Германия - Россия: товарищеский матч, 15 ноября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - 22.45 (время московское)