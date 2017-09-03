Фернандес забил гол в дебютной игре за сборную России

Защитник сборной России Мариу Фернандес в товарищеской игре против "Динамо" отправил в ворота соперника третий мяч – 3:0. Футболист отличился на 57-й минуте, расторопнее всех сыграв на добивании в чужой штрафной.
Отметим, что эта встреча стала дебютной для игрока ЦСКА в национальной команде.
Трансляция матча Россия – "Динамо"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 сентября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияДинамо 3:0 58' Марио Фернандес (@pfc_cska) pic.twitter.com/1vfgKgq45u
serzheo
Че он там забил, гастр деревянный - гой хоум.
19:02