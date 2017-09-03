Фернандес забил гол в дебютной игре за сборную России

Защитник сборной России Мариу Фернандес в товарищеской игре против "Динамо" отправил в ворота соперника третий мяч – 3:0. Футболист отличился на 57-й минуте, расторопнее всех сыграв на добивании в чужой штрафной.

Отметим, что эта встреча стала дебютной для игрока ЦСКА в национальной команде.

Трансляция матча Россия – "Динамо"