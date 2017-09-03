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18:46 | Футбол — Сборная России

Фернандес забил гол в дебютной игре за сборную России

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Защитник сборной России Мариу Фернандес в товарищеской игре против "Динамо" отправил в ворота соперника третий мяч – 3:0. Футболист отличился на 57-й минуте, расторопнее всех сыграв на добивании в чужой штрафной.

Отметим, что эта встреча стала дебютной для игрока ЦСКА в национальной команде.

Трансляция матча Россия – "Динамо"

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

Че он там забил, гастр деревянный - гой хоум.

19:02