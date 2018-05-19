Федор Чалов: "Доверяйте молодым!"

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью "СЭ" отметил, что клубам стоит больше доверять молодым игрокам. По его мнению, красно-синие в этом сезоне доказали, что стоит доверять молодежи.

– В составе ЦСКА все больше молодежи, которая прогрессирует, привлекается в сборную. Было бы это возможно, не веди клуб очень скромную политику на трансферном рынке все последние годы?

– Конечно, тяжело уделять много времени молодым, когда у клуба высокие цели. Но посмотрите на турнирную таблицу – ЦСКА второй! Это доказывает, что молодежи можно и нужно доверять. Не знаю, как будет дальше, но своей стороны могу пожелать, чтобы доверяли нам больше и больше! (Улыбается) (Филипп ПАПЕНКОВ)

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