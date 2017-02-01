Евгений Бушманов: "Постараемся попасть на Олимпиаду-2020"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов отметил, что ближайшая цель команды - выход на чемпионат Европы-2019. Участники этого турнира разыграют путевки на Олимпиаду-2020.

- Как оцените группу, в которую попала Россия?

- Сербия и Австрия в нашу группу отбирались из первых двух корзин. Это основные наши соперники. Есть еще и Македония, с которой будут непростые игры. Армения и Гибралтар на бумаге выглядят аутсайдерами, но необходимо правильно подходить и настраиваться на каждый матч, набирать максимум очков в любой игре. Заранее говорить, что мы победим, неправильно. Максимальная подготовка и концентрация, вот такой настрой будем доносить до игроков.

- Когда Россия сыграет на Олимпиаде?

- Хороший вопрос. Следующие Игры пройдут в 2020 году. Постараемся на них попасть. Ближайшая цель – выйти в финальную часть Euro-2019.

- Первая сборная взяла курс на матчи в разных городах. Вам важно где играть?

- Виталий Мутко говорил со мной, что желательно играть не столько в Москве, сколько в регионах. И я поддерживаю такую позицию. (Сергей АСТАХОВ)