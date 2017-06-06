Евгений Алдонин: "Сборной России необходимо улучшать игру во всех компонентах"

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин рад, что национальная команда сумела забить три гола в ворота Венгрии (3:0) в контрольном матче. При этом хавбек подчеркнул, что россиянам необходимо улучшить игру в каждом из компонентов.

- Радует, что в воротах венгров побывало три мяча - это положительный фактор, - сказал Алдонин. - Понятно, что нам необходимо улучшать игру во всех компонентах. Мы играли под нагрузкой, и это было видно. Что касается соперника, венгры - не те оппоненты, на которых нам стоит ориентироваться. Думаю, следующий матч с Чили будет более объективным и покажет реальную силу нашей сборной.

- Как вам игра в атаке нашей команды в отсутствие Артема Дзюбы?

- Дзюба всегда играет за сборную и душой, и сердцем, но Федор Смолов очень хорошо себя проявил. Александр Бухаров поучаствовал во втором мяче. Его активная игра в штрафной привела к автоголу соперника. Венгры вообще выглядели в этой встрече не лучшим образом. Но некорректно судить о потенциале сборной в атаке по одной игре. А Дзюбы будет не хватать в любом случае. Он очень нацелен на ворота, всегда старается, борется за все мячи и идет до конца.

Очень жаль, что травму получил Зобнин. Это ужасно. Роман провел прекрасный сезон, вырос в одного из лидеров своей команды. Мы видели колоссальный прогресс и, безусловно, он помог бы сборной. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления.

- В национальной команде есть сейчас кем заменить Зобнина?

- На этот вопрос должны отвечать тренеры. Только им решать, кто заменит Романа.

- В следующем товарищеском матче с Чили мы увидим состав, близкий к оптимальному, как считаете?

- Чилийская сборная - одна из сильнейших в мире, и с ними хотелось бы видеть более оптимальный состав. Наверное, его мы и увидим, но все равно давать какое-то заключение по составу после предстоящего матча я бы не стал. Изменения все равно могут потом последовать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).