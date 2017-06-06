23-летний полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы, полученной вчера в контрольном матче с Венгрией (3:0).

По информации "СЭ", футболисту нужна операция – у него повреждены связки колена. В ближайшее время хавбек, по нашим данным, отправится в одну из европейских клиник. Окончательный диагноз и метод операционного лечения будут установлены на месте. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.

- Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован, - сказал "СЭ" Зобнин.

Напомним, что на 31-й минуте матча с командой Венгрии левый защитник соперника делал передачу – по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу, и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала – газон не выдержал, вылетел кусок дерна. Спартаковец упал, подбежавший врач команды Эдуард Безуглов спросил, сможет ли футболист продолжать. Получив ответ, Безуглов тут же просигнализировал скамейке – нужна замена.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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