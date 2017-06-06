23-летний полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы, полученной вчера в контрольном матче с Венгрией (3:0).
По информации "СЭ", футболисту нужна операция – у него повреждены связки колена. В ближайшее время хавбек, по нашим данным, отправится в одну из европейских клиник. Окончательный диагноз и метод операционного лечения будут установлены на месте. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.
- Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован, - сказал "СЭ" Зобнин.
Напомним, что на 31-й минуте матча с командой Венгрии левый защитник соперника делал передачу – по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу, и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала – газон не выдержал, вылетел кусок дерна. Спартаковец упал, подбежавший врач команды Эдуард Безуглов спросил, сможет ли футболист продолжать. Получив ответ, Безуглов тут же просигнализировал скамейке – нужна замена.
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Трансляция матча Венгрия – Россия
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nosofjaroslav18
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11:40
Привет от дилетанта!
Уплыл Кубок, прямо из рук.
11:38
Привет от дилетанта!
Потеря потерь.
11:36
spetrov
Подшучивали над Дзагоевым и Марио? Теперь и вашего коснулось.
11:34
LEHAAAAAAAAA
Зобнину, Дзюбе и Дзагоеву повезло они избегут очередного позора)
11:31
Bache Gabrielsen
Not good. That is not good. (с)
11:29
xSive
Плевать на сборную,Спартаку плохо от этого.У сборной как всегда нет шансов.
11:29
доктор Фишер
Безуглов только и может, что сигнализировать. А вот старики Белаковский, Мышалов, Орджоникидзе сразу диагностировали и ставили на ноги.
11:20
LEHAAAAAAAAA
Чё вы так паникуете?? Зобнин погоды не делает. Его спокойно заменят, тем более какая разница с каким составом проигрывать?? И так ясно что Мексика и Португалия сильней, шансы на выход из группы ближе к нулю
11:20
spartak-msk
Здоровья! Вроде не разрыв. Будем надеяться 3 месяцами отделается. Полгода это много - пропустит полчемпионата и главное групповй этап ЛЧ. На КК то пофиг
11:18
ALEXEY959595
ЭТО УЖЕ СТАЛО ДУРНОЙ ТРАДИЦИЕЙ ВО ВСЕМ РОССИЙСКОМ СПОРТЕ. ТО МОЗЯКИН НА ВАЖНУЮ ИГРУ С КАНАДОЙ НЕ ПОПАЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ, ТЕПЕРЬ ВОТ ЗОБНИН НА РОВНОМ МЕСТЕ В ТОВАРНЕКЕ ПРОПУСТИТ КК
11:06
NF
Здоровья Зобнину, но не удивлюсь, ежели после позора на КК начнутся разговоры, мол, вот был бы Зобнин, и сборная бы себя показала. Вот был бы Дзагоев... Был бы Фернандес, Дзюба. Даже не чувствую, уже просто вижу, как СЭ это пишет. Уже есть предпосылки...
11:02
Lane
Молодой и уже связки. Только игрок раскрылся и глаза горят.. Что за непруха..
10:58
Островзаячий
Ну вот. А кто-то писал симулянт. Это вам не Рамос.
10:57
Жорик Вартанов
да фиг с ним с конфедерацией, парни без тебя справятся, че там слить пару игр всего, поправляйся к ЛЧ, это главное сейчас
10:55
LIIS
Давай парень держись. Ты молодец!
10:53
sars882
здоровья, Ромка! порой нужно пройти через сложности, чтобы стать сильнее. это именно тот момент
10:51
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Ничего, зато не огребёшь моральных люлей после ОЧЕРЕДНОГО ПОЗОРА, теперь на КуКо.....
10:50
rustov
Жалко парня. Здоровья Роману.
10:49
Dymanomashina
Жалко. Скорейшего выздоровления Роману.
10:47
marsey
shpasic, я бы в ваш список ещё Смолова добавил. остальные - печальное зрелище...
10:47
shpasic
вот это жаль, Роман и Джикия, возможно, лучшие игроки в этой сборной.
10:45
Levbereg
Жаль Зобнина! Мог реально себя показать всему Миру с достойной стороны.
10:44