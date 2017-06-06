10:40 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Зобнин пропустит Кубок конфедераций

Понедельник. Будапешт. Венгрия – Россия – 0:3. В борьбе Роман ЗОБНИН (№11). Фото Константин РЫБИН, РФС Роман ЗОБНИН не сыграет на Кубке конфедераций. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Понедельник. Будапешт. Венгрия – Россия – 0:3. В борьбе Роман ЗОБНИН (№11). Фото Константин РЫБИН, РФС
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23-летний полузащитник сборной России и "Спартака" Роман Зобнин пропустит Кубок конфедераций из-за травмы, полученной вчера в контрольном матче с Венгрией (3:0).

 
Сегодня. Будапешт. Венгрия - Россия - 0:3. 32-я минута. Романа ЗОБНИНА уносят с поля.Травма Зобнина. Детали

По информации "СЭ", футболисту нужна операция – у него повреждены связки колена. В ближайшее время хавбек, по нашим данным, отправится в одну из европейских клиник. Окончательный диагноз и метод операционного лечения будут установлены на месте. При самом худшем сценарии Зобнин может пропустить полгода.

- Я без Кубка конфедераций. Очень разочарован, - сказал "СЭ" Зобнин.

Напомним, что на 31-й минуте матча с командой Венгрии левый защитник соперника делал передачу – по позиции ему противостоял Зобнин. Роман попытался заблокировать передачу, и ему это удалось. Правой ногой наш хавбек преградил путь мячу, но в этот момент эта же нога поехала – газон не выдержал, вылетел кусок дерна. Спартаковец упал, подбежавший врач команды Эдуард Безуглов спросил, сможет ли футболист продолжать. Получив ответ, Безуглов тут же просигнализировал скамейке – нужна замена.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Трансляция матча Венгрия – Россия 
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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (23)
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nosofjaroslav18

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11:40

Привет от дилетанта!

Уплыл Кубок, прямо из рук.

11:38

Привет от дилетанта!

Потеря потерь.

11:36

spetrov

Подшучивали над Дзагоевым и Марио? Теперь и вашего коснулось.

11:34

LEHAAAAAAAAA

Зобнину, Дзюбе и Дзагоеву повезло они избегут очередного позора)

11:31

Bache Gabrielsen

Not good. That is not good. (с)

11:29

xSive

Плевать на сборную,Спартаку плохо от этого.У сборной как всегда нет шансов.

11:29

доктор Фишер

Безуглов только и может, что сигнализировать. А вот старики Белаковский, Мышалов, Орджоникидзе сразу диагностировали и ставили на ноги.

11:20

LEHAAAAAAAAA

Чё вы так паникуете?? Зобнин погоды не делает. Его спокойно заменят, тем более какая разница с каким составом проигрывать?? И так ясно что Мексика и Португалия сильней, шансы на выход из группы ближе к нулю

11:20

spartak-msk

Здоровья! Вроде не разрыв. Будем надеяться 3 месяцами отделается. Полгода это много - пропустит полчемпионата и главное групповй этап ЛЧ. На КК то пофиг

11:18

ALEXEY959595

ЭТО УЖЕ СТАЛО ДУРНОЙ ТРАДИЦИЕЙ ВО ВСЕМ РОССИЙСКОМ СПОРТЕ. ТО МОЗЯКИН НА ВАЖНУЮ ИГРУ С КАНАДОЙ НЕ ПОПАЛ ИЗ-ЗА ТРАВМЫ, ТЕПЕРЬ ВОТ ЗОБНИН НА РОВНОМ МЕСТЕ В ТОВАРНЕКЕ ПРОПУСТИТ КК

11:06

NF

Здоровья Зобнину, но не удивлюсь, ежели после позора на КК начнутся разговоры, мол, вот был бы Зобнин, и сборная бы себя показала. Вот был бы Дзагоев... Был бы Фернандес, Дзюба. Даже не чувствую, уже просто вижу, как СЭ это пишет. Уже есть предпосылки...

11:02

Lane

Молодой и уже связки. Только игрок раскрылся и глаза горят.. Что за непруха..

10:58

Островзаячий

Ну вот. А кто-то писал симулянт. Это вам не Рамос.

10:57

Жорик Вартанов

да фиг с ним с конфедерацией, парни без тебя справятся, че там слить пару игр всего, поправляйся к ЛЧ, это главное сейчас

10:55

LIIS

Давай парень держись. Ты молодец!

10:53

sars882

здоровья, Ромка! порой нужно пройти через сложности, чтобы стать сильнее. это именно тот момент

10:51

РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ

Ничего, зато не огребёшь моральных люлей после ОЧЕРЕДНОГО ПОЗОРА, теперь на КуКо.....

10:50

rustov

Жалко парня. Здоровья Роману.

10:49

Dymanomashina

Жалко. Скорейшего выздоровления Роману.

10:47

marsey

shpasic, я бы в ваш список ещё Смолова добавил. остальные - печальное зрелище...

10:47

shpasic

вот это жаль, Роман и Джикия, возможно, лучшие игроки в этой сборной.

10:45

Levbereg

Жаль Зобнина! Мог реально себя показать всему Миру с достойной стороны.

10:44