Джон Бой: "У россиян в команде такие же, как мы, игроки"

Защитник сборной Ганы Джон Бой после поражения в товарищеском матче от России (0:1) расстроен, что команде не удалось сравнять счет, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. По его словам, забитый мяч определил ход встречи.

- Много определил пропущенный нами в начале матча гол, который придал уверенности сопернику, - сказал Бой. - Во втором тайме освоились и прибавили, но сравнять счет, к сожалению, не удалось.

- По ходу матча вы дважды спасли свою команду от гола, вынося мяч с линии ворот, так что своей собственной игрой, должно быть, довольны?

- Таков футбол. Иногда получается и выручить.

- Видели, что во втором случае Смолов отправлял мяч в ворота рукой?

- Да. Но свистка же не последовало. Залетел бы мяч в ворота - арбитр засчитал бы гол. Он вообще судил, на наш взгляд, странно. Да и некогда было размышлять. Поэтому я прыгнул и выбил мяч.

- Во втором тайме вы задели Зобнина по колену и, похоже, сами испугались, что соперник получил травму?

- Больно смотреть, когда кто-то страдает. Хотя я играл в мяч.

- Почему сборная Ганы больше часа после финального свистка не покидала раздевалку? У вас было собрание?

- Тренер выступил и сказал, что доволен вторым таймом. Вот только отрицательный результат остается. Что ж, в следующий раз сыграем лучше. Тем более, что нашу задачу в Москве осложняло отсутствие Асамоа Гьяна и Андре Айю.

- Можете выделить кого-то в составе россиян?

- Нет. У них нет кого-то выдающегося. Такие же, как мы, игроки. И команда, равная нам по силам.

- В следующий раз собираетесь в Москву на Кубок конфедерации уже после того, как выиграете Кубок Африки?

- Иншалла, Иншалла, Иншалла (Если на то будет воля Аллаха - Прим. "СЭ").