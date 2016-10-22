Дейвидас Шемберас: "Надеюсь, запрещенный препарат мог попасть в организм Еременко случайно"

Бывший игрок ЦСКА и сборной Литвы Дейвидас Шемберас уверен, что мысли о предстоящем дерби со "Спартаком" не помешают армейцам в ближайшей игре с "Локомотивом". Он отметил, что главный тренер Леонид Слуцкий постарается заменить выбывших из состава Алана Дзагоева и Романа Еременко.

– В дерби фаворитов не бывает. ЦСКА, несмотря на потери, найдет замену своим лидерам, будет стараться победить, – сказал Шемберас. – О другом результате армейцы даже не думают.

– Не будет ли игроков отвлекать встреча со "Спартаком"?

– Нет. Это принципиальный соперник, но о нем армейцы будут думать после "Локомотива".

– Есть мысли, что же произошло с Еременко?

– Никто ничего не знает. Все молчат, а догадки строить не хочется. Надеюсь, что запрещенный препарат мог попасть в организм Романа случайно. Не хочется, чтобы ЦСКА терял такого футболиста, и он продолжил выступление за клуб и сборную. (Сергей АСТАХОВ)