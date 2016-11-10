22:27 10 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

ЦСКА: подробности о состоянии Акинфеева - после обследования

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Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не смог доиграть товарищеский матч против Катара (1:2) из-за травмы. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, подробности о состоянии 30-летнего игрока будут сообщены после обследования.

Отметим, что Акинфеев, который впервые вывел национальную команду на поле с капитанской повязкой, стал самым пропускающим вратарем сборной России.

Акинфеев - рекордсмен, но не худший

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КОММЕНТАРИИ (2)
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hashimbus

Глушаков хоть бегал...а вообще лидер Панченко он меньше всех сыграл

08:57

rocky big

Какие днари поставили глушакова,в сборной лидером? Вы хоть матч смотрели?

07:08

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