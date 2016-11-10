ЦСКА: подробности о состоянии Акинфеева - после обследования

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не смог доиграть товарищеский матч против Катара (1:2) из-за травмы. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, подробности о состоянии 30-летнего игрока будут сообщены после обследования.

Отметим, что Акинфеев, который впервые вывел национальную команду на поле с капитанской повязкой, стал самым пропускающим вратарем сборной России.

Акинфеев - рекордсмен, но не худший