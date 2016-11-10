ЦСКА: подробности о состоянии Акинфеева - после обследования

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев не смог доиграть товарищеский матч против Катара (1:2) из-за травмы. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, подробности о состоянии 30-летнего игрока будут сообщены после обследования.
Отметим, что Акинфеев, который впервые вывел национальную команду на поле с капитанской повязкой, стал самым пропускающим вратарем сборной России.
Акинфеев - рекордсмен, но не худший
#Акинфеев не смог доиграть матч #КатарРоссия из-за травмы. Подробности о его состоянии будут сообщены после обследования pic.twitter.com/ITvOa7ecSg– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 10 ноября 2016 г.
hashimbus
Глушаков хоть бегал...а вообще лидер Панченко он меньше всех сыграл
08:57
rocky big
Какие днари поставили глушакова,в сборной лидером? Вы хоть матч смотрели?
07:08