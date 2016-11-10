Акинфеев - рекордсмен, но не худший

Гол с пенальти защитника сборной Катара Буалема Хухи в товарищеской игре в Дохе стал для голкипера сборной России Игоря Акинфеева 71-м пропущенным в матчах за национальную команду.
Таким образом, вратарь ЦСКА стал рекордсменом за всю историю отечественного футбола по числу пропущенных мячей в первой команде страны, обойдя Рината Дасаева и Льва Яшина, остановившихся на отметке 70 пропущенных мячей.
При этом для Акинфеева сегодняшний матч стал 93-м, у Дасаева – 91 игра, у Яшина – 74. (Кирилл БУРДАКОВ)
МНЕНИЕ
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола:
Марк Твен был прав, когда называл статистику одной из разновидностей лжи. Да, Акинфеев отныне – вратарь с наибольшим числом пропущенных голов в истории сборных СССР и России, но это совершенно не значит, что он худший в истории. Заметьте, что Игорь провел больше матчей за национальную команду, чем оставшиеся на втором месте великие Ринат Дасаев и Лев Яшин, а значит коэффициент надежности голкипера ЦСКА выше.
Гораздо важнее посчитать число сухих встреч армейца за сборную – и по этому показателю Акинфеев стоит вровень с тем же Дасаевым и уже сегодня мог стать единоличным рекордсменом. Черная серия голкипера будет неумолимо расти: вратарь не может обойтись вовсе без пропущенных голов, это тоже часть его работы – доставать мячи из сетки. Но сомнений в уровне мастерства нового капитана сборной России нет – главное, чтобы он быстрее выздоровел и вернулся на поле. Его ждут сухие матчи.
Посол Юпитера
Tupac Shakur: К тому же Яшин не играл против карликов типа Андорры, Лихтенштейна и прочих. ******************************************************************************************************************************** Яшин играл против Индии, Дании, Израиля, Норвегии, Люксембурга, Алжира (2:2), Шотландии и совсем никакущей в те годы Греции.
15:00
Krasin
Акинфеев-то Человечище. Чего никак нельзя сказать о людях, которые плюют в его сторону.
14:56
Посол Юпитера
Айсберг, остался. По количеству сухих встреч в чемпе страны он занимает второе место — у Яшина пока на 5 сухарей больше.
14:52
masson
Айсберг Когда говорят "1:18" - подразумевает "народная команда", когда говорят Народная команда - подразумевают "1:18" и "9 картонных чемпионств девяностых". Да не парься, считай что про " 6 кабинетных чемпионств ", ты мне уже в ответку написал))) СЭ, прямо пальцем в небо попал. Вчера кстати костяк сборной быо спартаковским, а с учетом бывших так почти 70%. Для полного счастья надо было Джанаева еще поставить. Смешные вы со смакованием этих "рекордов".
10:18
Айсберг
Когда говорят "рекорд" - подразумеваем Акинфеева, когда говорят Акинфеев - подразумеваем "рекорд"! У него остался хоть один не побитый рекорд?!
08:58
crazysun78
чтобы статистика оказалась полной, необходимо посчитать не только количество пропущенных мячей вратарями, но и количество забитых мячей нападающими или количество выигранных матчей... (хотя бы с пенальти, на крайняк...))))
00:18
71
Эта сбродная без Игоря, вообще, никто...Послал бы он ее уже, куда подальше. Вон, Джанаева и Крицюка "обстреляли", давай Реброва теперь, до кучи))..
23:43 10 ноября
pravda1979
Немного уже поднадоело, что Игоря критикуют то там, то тут. Да, он не эталон мирового класса. Но Акинфеев, как ни крути за последние десятилетие самый стабильный голкипер нашей страны. Ведь помимо ляпов и антирекордов, он множество раз спасал и вытаскивал матчи в одиночку. И об этом не стоит забывать.
23:28 10 ноября
stuart_parsley
Да уберите уже Игоря,пусть рекорды начинают ставить другие киперы. А то все Игорь отдувается
23:08 10 ноября
stuart_parsley
ATA вместо акинфея сухаряна , Джанаев лучше 22:35__________ C Коста-Рикой он выручал не по-детски)))
23:05 10 ноября
doors79
а с коста рикой тоже игорь стоял что наши 4 пустили. ну ну вот и думайте
22:58 10 ноября
ATA
вместо акинфея сухаряна , Джанаев лучше
22:35 10 ноября
Tupac Shakur
К тому же Яшин не играл против карликов типа Андорры, Лихтенштейна и прочих.
22:10 10 ноября
zega
Акинфеев снова виноват, "привез" гол в ворота сборной России и установил новый "рекорд". Только его удаление из списка сборной может принести положительные эмоции и результат для сборной.
22:09 10 ноября
foreverCSKAforever
Иван Грозный, зато Джанаев в Брюсселе на ноль лигочемпионский матч отстоял.
21:57 10 ноября
Серый. За красно-синих.
Веселый_Проктолог - страна по-любому умнее тебя. Не бери на себя лишнего. Не унесешь.
21:53 10 ноября
Luchezarny
А когда рейтинг сборной будем рекламировать ? )))
21:53 10 ноября
Урфин Джюс
Непонятно, а в чем собственно виноват Акинфеев? В этом конкретном матче? Пропустил с пенальти? Да уж... лузер.. обычно Лодыгин, Ребров, и кто там еще, боюсь пропустить... отражают 11-метровые просто шутя.. А может все дело в том, что защита наша не айс?
21:52 10 ноября
Серый. За красно-синих.
Веселый_Проктолог - ты просто ... читал роман Достоевского? Название из одного слова. Первая буква "И". За всю страну не говори. Она поумнее тебя будет.
21:51 10 ноября
Andrei777777
Там рекорд ,здесь... Вообщем-то , место в истории футбола уже обеспечено .
21:36 10 ноября
Веселый_Проктолог
И как долго ещё это го-но будет портить настроение ВСЕЙ СТРАНЕ????????????
21:35 10 ноября
Ivenhoe
zda5+++++
21:32 10 ноября
aravir
Акинфеев рекордсмен во всём.
21:31 10 ноября
Иван Грозный
а Бурдаков в школу-то ходил?))) Яшин пропустил 70 в 74 матчах (0,95 за игру), Досаев 70 в 91 (0,77 за игру), Акинфеев 71 в 93 (также 0,77) так кто "самый пропускающий"?? Внимание, правильный ответ: Джанаефф (4 мяча за игру) и Реброфф (3 мяча за игру)
21:28 10 ноября
Крейсер Аврора
Игорян на века, молодец. Так он ещё не закончил ставить рекорды, очередной ждём 50 в ЛЧ
21:27 10 ноября
майор99
Мы хотим всем рекордам Акинфеева дать имена! ))
21:27 10 ноября
Веселый_Проктолог
Браво Игорек! Бис!!! Аплодисменты! Что и требовалось доказать...
21:22 10 ноября
Slim Taller
Сухаряна с очередным рекордом! Переписал все не только в клубе но и в сборной.Катар 91-й в рейтинге,но ради рекорда Игоря постарался,и отгрузил два гола.Второй,правда.Крицюку.
21:12 10 ноября
zda5
Игорь звезда в отличии от этого псевдожурналиста.
21:05 10 ноября
Aborigen06
RedArmy Forever - нееее, не тролль, а идиот!!!
21:04 10 ноября