Акинфеев - рекордсмен, но не худший

Гол с пенальти защитника сборной Катара Буалема Хухи в товарищеской игре в Дохе стал для голкипера сборной России Игоря Акинфеева 71-м пропущенным в матчах за национальную команду.

Таким образом, вратарь ЦСКА стал рекордсменом за всю историю отечественного футбола по числу пропущенных мячей в первой команде страны, обойдя Рината Дасаева и Льва Яшина, остановившихся на отметке 70 пропущенных мячей.

При этом для Акинфеева сегодняшний матч стал 93-м, у Дасаева – 91 игра, у Яшина – 74. (Кирилл БУРДАКОВ)

МНЕНИЕ

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола:

Марк Твен был прав, когда называл статистику одной из разновидностей лжи. Да, Акинфеев отныне – вратарь с наибольшим числом пропущенных голов в истории сборных СССР и России, но это совершенно не значит, что он худший в истории. Заметьте, что Игорь провел больше матчей за национальную команду, чем оставшиеся на втором месте великие Ринат Дасаев и Лев Яшин, а значит коэффициент надежности голкипера ЦСКА выше.

Гораздо важнее посчитать число сухих встреч армейца за сборную – и по этому показателю Акинфеев стоит вровень с тем же Дасаевым и уже сегодня мог стать единоличным рекордсменом. Черная серия голкипера будет неумолимо расти: вратарь не может обойтись вовсе без пропущенных голов, это тоже часть его работы – доставать мячи из сетки. Но сомнений в уровне мастерства нового капитана сборной России нет – главное, чтобы он быстрее выздоровел и вернулся на поле. Его ждут сухие матчи.