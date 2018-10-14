Черышев объяснил, зачем пересматривал гол Нойштедтера в перерыве

Нападающий сборной России Денис Черышев заявил, что доволен победой над Турцией в матче группового турнира Лиги наций (2:0). 27-летний форвард забил один из голов в этой встрече.

- На скамейке больше переживаний, - сказал Черышев в интервью пресс-службе сборной России. - Но хорошо, что сегодня победили. Зачем пересмотрел гол Нойштедтера? Я просто очень радовался за Рому, поэтому захотел посмотреть повтор. Молодец он! Мой гол? Забил одним касанием. Голуби? Видел, как они мешались, летали, но ничего страшного. Главное, что сегодня победили. Результат хороший.

📹 | Денис Черышев: "Четыре очка в двух матчах - хороший результат" pic.twitter.com/xbMlGH6OHr – Сборная России (@TeamRussia) 14 октября 2018 г.

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