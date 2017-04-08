Черчесов прибыл на конференцию РФС

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов зашел в зал, где сегодня пройдет конференция РФС, одним из последних, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Наставник задержался у генерального директора "Спартака" Сергея Родионова, который сел в последних рядах. Напомним, конференция РФС пройдет сегодня в одном из отелей Москвы. На ней среди прочего будут обсуждать стратегию развития футбола в России до 2030 года.

Черчесов зашел в зал одним из последних. Задержался у Родионова, который скромно сел в последних рядах pic.twitter.com/0RScGfdoUs – Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 8 апреля 2017 г.