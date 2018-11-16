Черчесов ответил на вопрос про Дзюбу и оценил дебют Ари

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения в товарищеском матче от Германии (0:3) подчеркнул, что тренерский штаб не будет рисковать здоровьем нападающего Артема Дзюбы. Форвард национальной команды в рамках подготовки к игре Лиги наций против Швеции (20 ноября) тренируется по индивидуальной программе в Москве.

– Мы видели, что тренируется Дзюба. Как у него сейчас дела? И как оцените дебют Ари?

– Дзюба работает по индивидуальному плану. Посмотрим, что скажут наши эскулапы. Но быть здоровым и быть готовым – разные вещи. Если будет какой-то риск – не будем его трогать.

Что касается Ари, то задание, которое ему дали, он выполнял. Было несколько хороших моментов. Через него мы должны были выходить в атаку, и несколько раз он делал это хорошо – дальше не получалось. Он старался выполнять установку, но это не до конца получилось. (Игорь Рабинер)​