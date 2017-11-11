18:21 | Футбол — Сборная России

Чаще Агуэро Акинфееву забивал только Халк

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Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в седьмой раз в карьере поразил ворота российского голкипера Игоря Акинфеева. Пять голов форвард "Манчестер Сити" забил в четырех играх Лиги чемпионов, еще два – в товарищеских матчах сборных команд (первый – в товарищеской встрече 2009 года).

Чаще аргентинца Акинфееву забивал отличавшийся за "Порту" и "Зенит" бразилец Халк. На счету выступающего в сейчас в Китае форварда восемь точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, чаще всего забивавшие Игорю Акинфееву

Игрок

Чемпионат

Нац.кубки

Лига чемпионов

Кубок УЕФА/Лига Европы

Сборная

Всего

ХАЛК

5

2

0

1

0

8

Серхио АГУЭРО

0

0

5

0

2

7

Александр КЕРЖАКОВ

4

2

0

0

0

6

АРИ

5

1

0

0

0

6

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

5

0

0

0

0

5

Дмитрий КОМБАРОВ

4

1

0

0

0

5

Александр БУХАРОВ

3

2

0

0

0

5

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (1)
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mik104

Какие же дураки занимаются такой статистикой. Больше не о чем после матча говорить

18:30