Чаще Агуэро Акинфееву забивал только Халк

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в седьмой раз в карьере поразил ворота российского голкипера Игоря Акинфеева. Пять голов форвард "Манчестер Сити" забил в четырех играх Лиги чемпионов, еще два – в товарищеских матчах сборных команд (первый – в товарищеской встрече 2009 года).
Чаще аргентинца Акинфееву забивал отличавшийся за "Порту" и "Зенит" бразилец Халк. На счету выступающего в сейчас в Китае форварда восемь точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты, чаще всего забивавшие Игорю Акинфееву
|
Игрок
|
Чемпионат
|
Нац.кубки
|
Лига чемпионов
|
Кубок УЕФА/Лига Европы
|
Сборная
|
Всего
|
5
|
2
|
0
|
1
|
0
|
8
|
0
|
0
|
5
|
0
|
2
|
7
|
4
|
2
|
0
|
0
|
0
|
6
|
5
|
1
|
0
|
0
|
0
|
6
|
5
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
4
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5
|
3
|
2
|
0
|
0
|
0
|
5
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mik104
Какие же дураки занимаются такой статистикой. Больше не о чем после матча говорить
18:30