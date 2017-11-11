Чаще Агуэро Акинфееву забивал только Халк

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в седьмой раз в карьере поразил ворота российского голкипера Игоря Акинфеева. Пять голов форвард "Манчестер Сити" забил в четырех играх Лиги чемпионов, еще два – в товарищеских матчах сборных команд (первый – в товарищеской встрече 2009 года).

Чаще аргентинца Акинфееву забивал отличавшийся за "Порту" и "Зенит" бразилец Халк. На счету выступающего в сейчас в Китае форварда восемь точных ударов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты, чаще всего забивавшие Игорю Акинфееву

Игрок Чемпионат Нац.кубки Лига чемпионов Кубок УЕФА/Лига Европы Сборная Всего ХАЛК 5 2 0 1 0 8 Серхио АГУЭРО 0 0 5 0 2 7 Александр КЕРЖАКОВ 4 2 0 0 0 6 АРИ 5 1 0 0 0 6 Игорь ЛЕБЕДЕНКО 5 0 0 0 0 5 Дмитрий КОМБАРОВ 4 1 0 0 0 5 Александр БУХАРОВ 3 2 0 0 0 5

Трансляция матча Россия - Аргентина