01:54 | Футбол — Сборная России

Борис Игнатьев: "Россия обыграет Чехию со счетом 2:0"

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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев сделал прогноз на товарищеский матч команды со сборной Чехии. Он считает, что победу одержат россияне.

- Россия - фаворит встречи. Одно из достоинств нашей команды - сильное желание выигрывать микроэпизоды. А ведь из них и складывается результат матча, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Уступить в понедельник не имеем права - уровень психологической уверенности у нас выше, чем у противника. Да и российские болельщики после первенства мира стали гораздо требовательнее. На матч с Турцией сложно было дать прогноз. А сейчас, считаю, победит Россия. Ставлю на 2:0.

Матч Россия - Чехия начнется в 19.00 по московскому времени.

Россия - Чехия

 

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