16:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Беленов вызван в сборную России вместо Акинфеева

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Вратарь "Анжи" Александр Беленов вызван в сборную России на контрольный матч против Коста-Рики вместо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Голкипер армейцев получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова" и в среду отправится на медобследование в Германию. Матч Россия - Коста-Рика состоится 9 октября в Краснодаре.

Таким образом, полный список игроков сборной России выглядит следующим образом: 
вратари Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар"), Александр Беленов (""Анжи),
защитники Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив"), 
полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – "Локомотив"), Кирилл Панченко ("Динамо"), Олег Шатов ("Зенит"), 
нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов").
Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин ("Уфа") и полузащитник Павел Могилевец ("Зенит").

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85103.html

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Материалы сюжета: Россия - Коста-Рика в Краснодаре

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КОММЕНТАРИИ (7)
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podnimitemneveki

Значит дадут поиграть кому то другому что тоже не плохо (это не в упрек Акенфееву) но для дела полезно

17:30

serzheo

Оле-ееее))) Не верю)) еще - старперов из центра - ту да же - в топку - можно?

17:17

Andrew Arshavin

Пусть так и будет далее. Хватит уже эту дырочку Кифея все время притягивать. Это не Месси или Роналду. Незаменимых у нас нет.

17:13

Lennon

Новосельцев в сборную не едет! Откуда он здесь?!

17:10

А380726

Грека и богомола Стас решил игнорировать? Солидарен

17:09

ЮКИ

я,грешным делом,подумал,что наследничек решил завязать с футболом!ажно,возрадовалси...

17:09

skalnyi

Здоровья Игорю, но слава аллаху, посмотрим других вратарей.

17:09

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