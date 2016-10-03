Беленов вызван в сборную России вместо Акинфеева

Вратарь "Анжи" Александр Беленов вызван в сборную России на контрольный матч против Коста-Рики вместо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева. Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Голкипер армейцев получил повреждение в матче 9-го тура чемпионата России против "Ростова" и в среду отправится на медобследование в Германию. Матч Россия - Коста-Рика состоится 9 октября в Краснодаре.
Таким образом, полный список игроков сборной России выглядит следующим образом:
вратари Сослан Джанаев ("Ростов"), Станислав Крицюк ("Краснодар"), Александр Беленов (""Анжи),
защитники Василий Березуцкий, Георгий Щенников (оба – ЦСКА), Юрий Жирков, Иван Новосельцев, Игорь Смольников (все – "Зенит"), Илья Кутепов ("Спартак"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Терек"), Роман Шишкин ("Локомотив"),
полузащитники Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Ерохин ("Ростов"), Роман Зобнин ("Спартак"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Алексей Миранчук, Александр Самедов (оба – "Локомотив"), Кирилл Панченко ("Динамо"), Олег Шатов ("Зенит"),
нападающие Артем Дзюба ("Зенит"), Максим Канунников ("Рубин"), Дмитрий Полоз ("Ростов").
Также к работе на учебно-тренировочном сборе будут привлечены еще два игрока – защитник Виктор Васин ("Уфа") и полузащитник Павел Могилевец ("Зенит").
podnimitemneveki
Значит дадут поиграть кому то другому что тоже не плохо (это не в упрек Акенфееву) но для дела полезно
17:30
serzheo
Оле-ееее))) Не верю)) еще - старперов из центра - ту да же - в топку - можно?
17:17
Andrew Arshavin
Пусть так и будет далее. Хватит уже эту дырочку Кифея все время притягивать. Это не Месси или Роналду. Незаменимых у нас нет.
17:13
Lennon
Новосельцев в сборную не едет! Откуда он здесь?!
17:10
А380726
Грека и богомола Стас решил игнорировать? Солидарен
17:09
ЮКИ
я,грешным делом,подумал,что наследничек решил завязать с футболом!ажно,возрадовалси...
17:09
skalnyi
Здоровья Игорю, но слава аллаху, посмотрим других вратарей.
17:09