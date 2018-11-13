Ари: "Жаль, что Дзюба травмировался, но я ждал вызова в любой момент"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари прокомментировал вызов в сборную России. Футболист оценил первую тренировку в составе национальной команды.

– Как вам начало тренировок в составе сборной?

– Вчера надо было поговорить с тренером. Сегодня обсудили мою роль в команде. Я счастлив, что меня вызвали, остается работать, чтобы принести пользу команде. Сложно точно ответить, что я сейчас чувствую. Реализовал детскую мечту, попробую этим шансом воспользоваться. Мне очень нравится атмосфера в команде, я очень хорошо себя чувствую здесь.

– Знаете, что ваш вызов не планировался?

– Да, жаль, что Дзюба получил травму. Но как спортсмен я готов к вызову в любой момент. Пусть даже если буду на замене. Вызов получил позавчера вечером.

– Вам Черчесов перед тренировкой что-то сказал. О чем был разговор?

– Черчесов спросил, когда у меня день рождения. Он у меня совсем скоро, в декабре. Надеюсь, я его отмечу в статусе игрока сборной России.

– Расстроены, что нет Мариу Фернандеса? С другой стороны, есть Гильерме.

– Рад, что здесь есть другие бразильцы, адаптироваться будет проще на поле. Жаль, что Фернандеса нет сейчас в команде. Мариу – очень важный игрок для сборной России. (Александр Рогулев)