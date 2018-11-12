Ари: "В атаке у сборной много отличных форвардов, есть Чалов. Есть еще один нападающий из "Зенита"

Форвард "Краснодара" Ари после первой тренировки в составе сборной России в интервью "СЭ" отметил, что в атаке у национальной команды много отличных форвардов. Он также добавил, что сыграет в каком-то из двух матчей, постарается помочь команде всем, чем сможет.

– Для вас это начало сезона лучшее в карьере: 6 голов чемпионате. Ждать ли дебютного мяча за сборную?

– Конечно! Для нападающего важно забивать голы. Если получится сыграть в каком-то из двух матчей, попробую помочь команде всем, чем смогу.

– Вас вызвали после травмы Дзюбы. Готовы его заменить? Стать лидером атаки?

– На самом деле в атаке у сборной много отличных форвардов. Есть молодой парень из ЦСКА, Чалов, лучший бомбардир чемпионата. Есть еще один нападающий из "Зенита". Но если я получу шанс сыграть, постараюсь им воспользоваться. (Юлия Яковлева)

Ари - о сборной, Черчесове и конкуренции с русскими форвардами