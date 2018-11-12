Ари - о первой тренировке в сборной: "Я немного стеснялся, все-таки первый раз в команде"

Форвард "Краснодара" Ари после первой тренировки в составе сборной России в интервью "СЭ" рассказал, что немного стеснялся, так как первый раз оказался в национальной команде. Он также добавил, что главный тренер команды Станислав Черчесов провел с ним стандартную беседу, рассказал, какие в сборной порядки.

– Как прошла первая тренировка?

– Все хорошо. Хотя я немного стеснялся, все-таки первый раз в команде. Хотя было немало знакомых: Миранчуки, Гильерме, Петров. Да и с другими футболистами пересекался. Так что эмоции необычные, все немного в новинку. Первое впечатление – тут отличная атмосфера. Теперь нужно показать себя.

– Была ли беседа с Черчесовым, когда приехали в расположение команды?

– Да, состоялся обычный разговор. Тренер рассказал, какие в сборной порядки – стандартная беседа. Теперь буду стараться делать все, что он просит, и попробую зацепиться за эту возможность.

Ари - о сборной, Черчесове и конкуренции с русскими форвардами