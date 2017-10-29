Антон Заболотный: "Вызов в сборную станет глотком воздуха, ведь я не в лучшей форме"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный надеется, что получит вызов в сборную России на товарищеские встречи с командами Аргентины и Испании. Форвард также признает, что сейчас в его игре настал спад.

– Сыграть против испанцев и аргентинцев – мечта. Но я понимаю, что в моей игре сейчас настал спад, – сказал Заболотный. – Если главный тренер решит меня вызвать, что это станет глотком воздуха. Я не в той форме, в которой мне бы хотелось. Дай Бог, чтобы меня вызвали. Это лучшее, что может со мной случиться. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, сборная России сыграет против Аргентины 11 ноября на стадионе "Лужники", 14 ноября команда Станислава Черчесова на арене "Санкт-Петербург" встретится с Испанией.