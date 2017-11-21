Андрей Талалаев: "Рано сравнивать влияние на игру Головина и Дзагоева"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев отметил, что в минувших товарищеских матчах сборной России против Аргентины (0:1) и Испании (3:3) при полузащитнике Алане Дзагоеве увеличились креативные возможности команды. Специалист подчеркнул, что при Дзагоеве и Александре Головине игра сборной становится разнообразней.

– При Дзагоеве на поле у сборной увеличивается креатив, способность к этому. Иногда мы не видим этого, но способность выдумки есть, – сказал в эфире программы "Футбол России" Талалаев. – И сейчас у нас достаточно футболистов, которые могут творить на поле, как Алан. Миранчук, Шатов, можно еще несколько фамилий молодых футболистов назвать. Но игроков, которые делали это на высочайшем уровне, например, в матче с "Манчестер Юнайтед", не так много. Поэтому здесь мы приходим к тому, что к серьезному турниру нужно готовить варианты не только для того, чтобы творить в атаке, но и чтобы сделать это несколько раз за короткий промежуток времени, и сделать на максимально высоком уровне. Поэтому мы часто видим, что на крупных международных турнирах звездочки проявляют себя один-два раза, нет такого, чтобы одни футболист весь турнир отыграл на одном высоком уровне. Раньше это было, а сейчас сложнее и сложнее с этим, потому что все научились играть в футбол.

Дзагоев разнообразил игру сборной, как он это делает в ЦСКА, но таких единицы. Поэтому когда сравнивают Дзагоева и Головина – Александру еще рано. Головин очень хорош в обводке, мобилен, серьезно прибавил в единоборствах, но качество передач его и Алана пока несопоставимы. Хотя Головин еще одна наша надежда, и если они оба на поле и им удается комбинировать без ущерба своей же обороне – игра сборной России становится более разнообразной.