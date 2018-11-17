Андрей Семенов: "В матче со шведами будем играть на победу в любом случае"

Защитник сборной России Андрей Семенов заявил, что национальная команда будет играть на победу в матче Лиги наций против Швеции. 29-летний игрок отметил, что российские футболисты не будут обращать внимания на результат встречи между шведами и турками.

- Все в наших руках, будем выходить и играть на победу вне зависимости от сегодняшнего результата, - цитирует Семенова РИА Новости. - Шведы - соперник очень организованный, хорошо развит физически. В том числе, есть и индивидуально сильные футболисты. К каждому сопернику у нас есть определенный подход. Постараемся учесть их сильные стороны и сыграть на слабых.

Напомним, в случае потери Швецией очков в матче Лиги наций против Турции, Россия досрочно обеспечит себе первое место в группе 2 Лиги B.

Сборная России сыграет со Швецией 20 ноября.

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