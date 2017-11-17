Анатолий Бышовец: "Месси играл на шаге, но его решения ставили оборону сборной России в тупик"

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец в интервью "СЭ" отметил, что сборные Аргентины и Испании полностью выложились в товарищеских матчах с нашей национальной командой. По его словам, лидер аргентинцев Лионель Месси играл на шаге, но его решения ставили оборону россиян в тупик.

– Есть мнение – Аргентина и Испания рассматривали матчи как выставочные и не выкладывались на все сто. Согласны?

– Не разделяю такого мнения. Возможно, только после того, как Испания повела в счете 2:0, появилось ощущение, что игроки стали думать о клубах и вопрос результата остро не стоял. Но нам надо думать не о сопернике, а о своей команде.

– Месси ходил пешком?

– Играл он, я бы сказал, на шаге. Но его решения ставили в тупик оборону. Он ведет игру, меняя ритм и направление атаки. КПД просто потрясающий! Футбол – это не беготня и не 10 тысяч дистанции.

Стрельцов и Кройф не сильно бегали. Голландец делал все выверено, включаясь в эпизоды. Главное не то, сколько ты пробежал, а то, где ты находишься во время развития атаки. Важно прийти в нужную точку. Игра Аргентины, ее содержание и осмысленность, зависела от Лео.

Я был очень удивлен словами Заболотного, который сказал, что Месси – не пример для него. Даже немного смущен тем, как форвард вот так понимает опыт игры с Лео. То, что делает Месси, обыгрывая на ограниченном пространстве одного-двух, видя острое продолжение – это нечто. Он определяет слабость обороны из глубины поля – уникальное качество. Приезд Месси в профессиональном плане для наших футболистов это огромное событие, которое они будут помнить долгие годы. (Сергей ЕГОРОВ)

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