Александр Мостовой: "Игра сборной в матче с иранцами оставила оптимистичное настроение"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что игра сборной России в контрольном матче с командой Ирана (1:1) оставила оптимистичное настроение. При этом экс-хавбек считает, что соперники хорошо сыграли в обороне.

- Ожидал, что со сборной Ирана будет трудно. Так оно и получилось, – сказал Мостовой. – Первый тайм выдался тяжелым. Наши соперники очень хорошо выступили в обороне, неожиданно для наших. Иранцы неплохо сыграны, опытны. Если говорить о сборной России, то с выходом на поле Кузяева и Полоза игра изменилась. В атаке стали действовать интересней.

Смолов и Кокорин – лучшие на данный момент игроки атаки в России. Другое дело, что они столкнулись с плотной обороной, поэтому пришлось нелегко. В целом, игра оставила оптимистичные настроения. (Павел ГУРЕВИЧ)