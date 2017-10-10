Александр Мостовой: "Игра сборной в матче с иранцами оставила оптимистичное настроение"

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что игра сборной России в контрольном матче с командой Ирана (1:1) оставила оптимистичное настроение. При этом экс-хавбек считает, что соперники хорошо сыграли в обороне.
- Ожидал, что со сборной Ирана будет трудно. Так оно и получилось, – сказал Мостовой. – Первый тайм выдался тяжелым. Наши соперники очень хорошо выступили в обороне, неожиданно для наших. Иранцы неплохо сыграны, опытны. Если говорить о сборной России, то с выходом на поле Кузяева и Полоза игра изменилась. В атаке стали действовать интересней.
Смолов и Кокорин – лучшие на данный момент игроки атаки в России. Другое дело, что они столкнулись с плотной обороной, поэтому пришлось нелегко. В целом, игра оставила оптимистичные настроения. (Павел ГУРЕВИЧ)
AK-09
Мостовой просто прикалывается над нами.
22:08
Thomas_Boy_
Ну если только для тех, кто игру не смотрел.
22:06
mikeV
Ну что тут оптимистичного? Как всегда - неточные пасы, потери, быстро в одно касание вперёд выдать мяч не могут, обыграть 1 на 1 с дриблингом не могут, упираются в штрафной и не знают, что делать дальше...
22:01