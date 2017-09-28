Александр Кокорин: "Давно меня не было в сборной, успел соскучиться"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что соскучился по выступлениям за сборную России. Игрок вызван в национальную команду на товарищеские матчи с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября). В последний раз Кокорин играл за сборную в ноябре прошлого года против Румынии (1:0).

- У вас в историях в "историях" в Инстаграме постоянно появляются гамбургеры. Вам можно есть их?

- Периодически у нас бывает взвешивание. Если вес больше, тебя накажут, но если не набираешь, можешь есть что угодно.

- С нетерпением ждете возвращения в сборную?

- Да, меня там давно не было, поэтому успел соскучиться. (Артем РЯБОВОЛ)