18:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Александр Бухаров: "Очень рад вернуться в сборную России"

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Нападающий сборной России Александр Бухаров после первой тренировки на сборе перед контрольными матчами с Кот-д'Ивуаром и Бельгией заявил, что рад вернуться в национальную команду. Форвард рассказал о том, как его приняли партнеры, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Я очень рад вернуться в сборную, – сказал Бухаров. – С мыслями играть, тренироваться, доказывать, что вызван в сборную не просто так. Надо отрабатывать на тренировках, чтобы получить свой шанс.

– Какая атмосфера в команде?

– В команде добрая атмосфера, меня хорошо приняли, хотя я и так многих знал. Рабочий процесс.

– Силы остались после последних матчей?

– Конечно. Это новая атмсофера, новые силы. Тем более давно не играл за сборную. Сил прибавилось. Сейчас восстановимся.

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