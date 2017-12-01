Акинфеев останется капитаном сборной России на чемпионате мира-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту ФИФА подчеркнул, что вратарь Игорь Акинфеев останется капитаном на чемпионате мира-2018. По словам специалиста, голкипер является важным игроком дл национальной команды.
Напомним, что соперниками национальной команды стали Саудовская Аравия (14 июня, Москва, "Лужники"), Египет (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвай (25 июня, Самара).
– Игорь Акинфеев останется капитаном команды на ЧМ-2018?
– Нет даже рассуждений на тему, что капитаном может быть кто-то другой. Акинфеев – очень важный для нас игрок. Этот вратарь уже на протяжении многих лет показывает стабильно высокий уровень и в сборной, и в ЦСКА. Роль капитана-вратаря очень важна как на поле, так и за его пределами. Вратарь может в нужный момент выручить и перевернуть ход игры.
– Россия сыграет на чемпионате мире в родной стране при горячей поддержке своих болельщиков. Это большое преимущество перед соперниками?
– Не могу сказать, насколько это преимущество, но точно не идет команде в минус. Мы уже на Кубке конфедераций почувствовали поддержку болельщиков, а в последних играх связь с ними, как мне кажется, стала еще крепче. Надеемся, что в преддверии чемпионате мира еще больше удастся расположить фанов к себе.
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Дополнительная информация
http://ru.ФИФА.com/worldcup/news/y=2017/m=12/news=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0
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AndruFka
"Никогда этого не было - и вот опять!" (с)
00:17
PvsZ
СЕЛИХОВА ПОСТАВЬТЕ ААААААААААААААААААА РАЗУЙТЕ ВЫ ГЛАЗА, ЭТО ЛУЧШИЙ ВОРОТЧИК НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СКОЛЬКО МОЖНО-ТО ((((
00:03
takitak
Его "сильная игра" помогла нашим два раза на чемпах не выйти их группы. Кто не помнит, смотрите статистику.
23:51 1 декабря
ИНТЕРНЕТ БРОДИЛКИН
Ну всё ,то точно провал...
23:47 1 декабря