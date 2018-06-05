Вячеслав Матюшенко: "Пока не могу сказать, будет ли "Тосно" играть в матче за Суперкубок"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не уверен, что клуб сможет принять участие в игре за Суперкубок России с "Локомотивом". У клуба из Ленинградской области, напомним, финансовые проблемы, из-за которых он до сих пор не получил лицензию.

- Действительно "Тосно" не сможет принять участие в матче за Суперкубок России?

- Пока не могу сказать.

- Вы до сих пор не получили лицензию для участия в ПФЛ. Планируете ли ее получить?

- Хотим, но на сегодняшний день ситуация тяжелая. Более конкретно ничего сказать не могу. Пытаемся выйти из этой ситуации.

- Шансы есть?

- Прогнозов давать не могу.

- Помогает ли решить ситуацию руководство региона?

- Задайте этот вопрос руководству региона.

Тосненцы, вылетевшие по итогам сезона в ФНЛ, не смогли пройти лицензирование на участие в этом турнире даже через процедуру апелляции. Далее возможен следующий сценарий:

- до 14 июня возможна внештатная процедура лицензирования в ПФЛ;

- апелляцию возможно подать до 29 июня. В том случае, если "Тосно" не сможет заявиться в ПФЛ через процедуру апелляции, клубу остается один путь - либо ликвидация, либо участие в турнире коллективов физкультуры. (Андрей СИЗЯКИН)