Вячеслав Матюшенко: "Пока не могу сказать, будет ли "Тосно" играть в матче за Суперкубок"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не уверен, что клуб сможет принять участие в игре за Суперкубок России с "Локомотивом". У клуба из Ленинградской области, напомним, финансовые проблемы, из-за которых он до сих пор не получил лицензию.
- Действительно "Тосно" не сможет принять участие в матче за Суперкубок России?
- Пока не могу сказать.
- Вы до сих пор не получили лицензию для участия в ПФЛ. Планируете ли ее получить?
- Хотим, но на сегодняшний день ситуация тяжелая. Более конкретно ничего сказать не могу. Пытаемся выйти из этой ситуации.
- Шансы есть?
- Прогнозов давать не могу.
- Помогает ли решить ситуацию руководство региона?
- Задайте этот вопрос руководству региона.
Тосненцы, вылетевшие по итогам сезона в ФНЛ, не смогли пройти лицензирование на участие в этом турнире даже через процедуру апелляции. Далее возможен следующий сценарий:
- до 14 июня возможна внештатная процедура лицензирования в ПФЛ;
- апелляцию возможно подать до 29 июня. В том случае, если "Тосно" не сможет заявиться в ПФЛ через процедуру апелляции, клубу остается один путь - либо ликвидация, либо участие в турнире коллективов физкультуры. (Андрей СИЗЯКИН)