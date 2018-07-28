У РФС нет претензий к судейству Безбородова

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил, что бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым справилась со своей работой на матче за Суперкубок России. ЦСКА в дополнительное время обыграл "Локомотив" со счетом 1:0.

- Считаю, что арбитры справились с игрой, после забитого гола ассистент Валерий Данченко сразу принял решение, для него этот момент был очевидный, что и показал повтор - офсайда не было, гол забит по правилам. Влад Безбородов давал бороться на поле, он не мешал игрокам, - приводит ТАСС слова Егорова. - К арбитрам по этой игре претензий не должно быть.