Суперкубок может проводиться за рубежом после первой половины чемпионата России

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин подчеркнул: матч за Суперкубок России может состояться по окончании первой части чемпионата страны в том случае, если трофей будет разыгрываться за пределами Российской Федерации.

Суперкубок России разыгрывается с 2003 года. Матчи проводятся перед началом нового сезона между чемпионом и обладателем Кубка России последнего сезона.

- Вопрос пока в стадии обсуждения. Предложения есть, и мы об этом уже сообщали, - цитирует "РИА Новости" Прядкина. -Зимой в Катаре состоится тестовый коммерческий турнир с участием ведущих клубов России. Посмотрим, насколько он будет эффективен в плане пропаганды отечественного футбола.

- Думаю, проведение Суперкубка за рубежом реально. Обычно он проводится перед стартом сезона. Но если клубы примут решение, и его одобрит исполком РФС, то один из вариантов проведения – после окончания первой части чемпионата. Именно если мы говорим о проведении Суперкубка за рубежом.

Проведение Суперкубка в 2019 году? Официально никто не обращался. Но у нас в стране очень много городов, имеющих прекрасную инфраструктуру – наследие чемпионата мира.