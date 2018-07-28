Роман Бабаев: "ЦСКА победил за счет характера, проявленного молодежью"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что победа над "Локомотивом" (1:0 д.в.) в Суперкубе России является заслуженной. Также он ответил, что атмосфера в Нижнем Новгороде была великолепной.

- Считаю, что сегодняшний итог встречи является абсолютно заслуженным для ЦСКА. Несмотря на молодость нашей команды, мы выглядели более агрессивно, более нацелены на атаку, поэтому результат по игре. ЦСКА сегодня победил за счет характера, проявленного молодыми футболистами.

Сегодня в Нижнем Новгороде была просто великолепная атмосфера. У меня даже создалось впечатление, что чемпионат мира продолжается. Болельщики до последнего поддерживали команды, и это очень здорово.