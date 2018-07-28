РФС открыл дело против болельщиков "Локо", ухавших Витинью

Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал уханье со стороны болельщиков "Локомотива" в адрес бразильского нападающего ЦСКА Витинью во время матча за Суперкубок.

– Система мониторинга РФС зафиксировала на матче Суперкубка оскорбительные выкрики со стороны некоторых болельщиков "Локомотива", – сказал Смертин. – В данный момент изучаются записи с камер, после всестороннего расследования инцидента, дело будет передано в КДК, который и вынесет решение.

Напомним, что встреча завершилась победой ЦСКА благодаря голу в дополнительное время. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)