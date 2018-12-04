Олимп-Суперкубок России-2019 пройдет в одном из городов ЧМ-2018

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что проведет тендер среди городов-организаторов матчей чемпионата мира-2018 за право принять встречу за Олимп-Суперкубок России. Планируется, что игра состоится 6 июля 2019 года.

- Было принято решение объявить прием заявок на желание провести Олимп-Суперкубок среди городов, принимавших матчи чемпионата мира и новых стадионов вообще, - сказал Прядкин. – Провести конкурс этих заявок, а ближе к полуфиналу Олимп-Кубка России из их числа будем смотреть по прогнозам и определять, какой стадион лучше взять.

Помимо экономики нужно смотреть, какие команды могут сыграть. Если это будут, условно, два московских клуба – стадион нужен повместительнее. Конечно, будем думать о болельщиках. Если за Олимп-Суперкубок сыграет один из региональных клубов, будем думать, как им удобнее добираться. (Андрей Михайлов)

Все о российском футболе - здесь