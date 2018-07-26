Илья Помазун: "Теперь ЦСКА - это практически новая команда, хорошая, молодая. Шансы в игре с "Локомотивом" 50 на 50"

Вратарь ЦСКА Илья Помазун поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России с "Локомотивом".

- "Локомотив" играет в комбинационный футбол, и он неплохо усилился перед сезоном. Пришел, например, Гжегож Крыховяк из "ПСЖ", - отметил Помазун. - Однако я без понятия, как он готовился и в какой форме находится сейчас, так что не могу точно сказать, насколько серьезную угрозу он будет представлять воротам.

У нас, в свою очередь, тоже много усилений. Теперь ЦСКА - это практически новая команда, хорошая, молодая. Думаю, получится интересная игра. Шансы в ней 50 на 50.



И мы, и "Локомотив" любим играть на контратаках, но кому-то из нас придется действовать первым номером. Это уже зависит от тренера.



"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)