Головин не полетит с ЦСКА на матч за Суперкубок России против "Локомотива"

По данным "СЭ", 22-летний полузащитник ЦСКА Александр Головин не примет участия в матче за Суперкубок страны с "Локомотивом", который состоится в пятницу, 27 июля, в Нижнем Новгороде. Хавбек, по нашей информации, не вошел в состав делегации красно-синих.

Это связано с тем, что в самое ближайшее время футболист сборной России должен перейти в "Монако" или "Челси". Напомним, что клуб с Лазурного берега предлагает москвичам несколько лучшие условия: около 30 миллионов евро, тогда как лондонцы – в районе 25 миллионов. Ясность в вопросе о том, где Головин продолжит карьеру, наступит до конца этой недели. (Вячеслав КОРОТКИН)

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