ЦСКА заменил "Тосно" в матче за Суперкубок России

Серебряный призер чемпионата России-2017/18 ЦСКА заменил действующего обладателя национального кубка "Тосно" в матче за суперкубок страны, сообщается в пресс-релизе генерального партнера турнира БК "Олимп". Сегодня, 9 июня, стало известно, что команда из Ленинградской области прекратила свое существование из-за финансовых трудностей.

"В спорте всегда бывают неожиданные повороты, - говорится в сообщении. - Но мы поздравляем ЦСКА с участием в финальной битве. Оба нынешних соперника достойны бороться за Суперкубок. Предстоящая игра расставит все на свои места. Командам желаем удачи, а болельщикам позитивного настроя!"

Таким образом, в матче за Суперкубок России ЦСКА сыграет с чемпионом России "Локомотивом". Матч состоится 27 июля на стадионе "Нижний Новгород", который примет шесть игр чемпионата мира-2018.

"Тосно" прекратил существование из-за финансовых трудностей